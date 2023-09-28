HS: суд в Финляндии обязал просящего убежище россиянина вернуть детей матери
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Об этом пишет Helsingin Sanomat.
Как отмечается в материале, мужчина привез детей в Финляндию прошлой осенью без разрешения матери.
Она, в свою очередь, настаивала в суде на возвращении детей в Россию, а отец и дети были против этого, пишет издание.
«Суд обязал немедленно вернуть детей», — сказано в заявлении.
25 августа посольство России заявило, что было проинформировано о задержании в Финляндии россиянина Воислава Тордена по обращению украинской стороны.