HS: суд в Финляндии обязал просящего убежище россиянина вернуть детей матери

Верховный суд Финляндии не разрешил россиянину, просящему в Хельсинки убежища для себя и двоих своих незаконно вывезенных из России детей, оставить несовершеннолетних в стране.

Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Как отмечается в материале, мужчина привез детей в Финляндию прошлой осенью без разрешения матери.

Она, в свою очередь, настаивала в суде на возвращении детей в Россию, а отец и дети были против этого, пишет издание.

«Суд обязал немедленно вернуть детей», — сказано в заявлении.

25 августа посольство России заявило, что было проинформировано о задержании в Финляндии россиянина Воислава Тордена по обращению украинской стороны.