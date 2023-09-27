Handelsblatt: в ФРГ несколько заводов Volkswagen остановили работу из-за сбоя

Четыре завода по сборке автомобилей компании Volkswagen в Германии остановили производство в связи с серьёзным сбоем в работе сети.

Gettyimages.ru

© Stuart Franklin

Об этом сообщает газета Handelsblatt. «В среду сбой в области IT парализовал центральную инфраструктуру Volkswagen Group», — говорится в сообщении. По данным газеты, сбой коснулся значительной части подразделений IT, а также заводов Volkswagen. Причины сбоя в данный момент выясняются. Ранее сообщалось, что работа 12 из 14 заводов автомобильной компании Toyota Motor в Японии была остановлена из-за сбоя.