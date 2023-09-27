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Handelsblatt: в ФРГ несколько заводов Volkswagen остановили работу из-за сбоя

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Четыре завода по сборке автомобилей компании Volkswagen в Германии остановили производство в связи с серьёзным сбоем в работе сети.
Handelsblatt: в ФРГ несколько заводов Volkswagen остановили работу из-за сбоя
  • Gettyimages.ru
  • © Stuart Franklin

Об этом сообщает газета Handelsblatt.

«В среду сбой в области IT парализовал центральную инфраструктуру Volkswagen Group», — говорится в сообщении.

По данным газеты, сбой коснулся значительной части подразделений IT, а также заводов Volkswagen.

Причины сбоя в данный момент выясняются.

Ранее сообщалось, что работа 12 из 14 заводов автомобильной компании Toyota Motor в Японии была остановлена из-за сбоя.

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