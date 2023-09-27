Handelsblatt: в ФРГ несколько заводов Volkswagen остановили работу из-за сбоя
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Об этом сообщает газета Handelsblatt.
«В среду сбой в области IT парализовал центральную инфраструктуру Volkswagen Group», — говорится в сообщении.
По данным газеты, сбой коснулся значительной части подразделений IT, а также заводов Volkswagen.
Причины сбоя в данный момент выясняются.
Ранее сообщалось, что работа 12 из 14 заводов автомобильной компании Toyota Motor в Японии была остановлена из-за сбоя.