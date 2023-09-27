Госдеп: возвращение военного Кинга не будет прорывом в отношениях США и КНДР

Возвращение американского военного Трэвиса Кинга из КНДР в США не является прорывом в отношениях Вашингтона и Пхеньяна, это разовое событие. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Я бы не стал рассматривать это как свидетельство какого-то прорыва. Я думаю, что это разовое событие», — приводит ТАСС его слова.

Ранее стало известно, что сбежавшего в КНДР американского военного передали США.

Центральное телеграфное агентство Кореи передавало, что Кинг будет просить убежища.

В ходе расследования военный заявил, что питал неприязнь к унижению и расовой дискриминации в войсках США и решил перейти в КНДР.