Госдеп: возвращение военного Кинга не будет прорывом в отношениях США и КНДР
- AP
- © Ahn Young-joon
«Я бы не стал рассматривать это как свидетельство какого-то прорыва. Я думаю, что это разовое событие», — приводит ТАСС его слова.
Ранее стало известно, что сбежавшего в КНДР американского военного передали США.
Центральное телеграфное агентство Кореи передавало, что Кинг будет просить убежища.
В ходе расследования военный заявил, что питал неприязнь к унижению и расовой дискриминации в войсках США и решил перейти в КНДР.