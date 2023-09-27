Прокуратура Болгарии изучит право собственности на Русскую церковь в Софии

В Софийской городской прокуратуре заявили, что в ходе проверки изучат право собственности на Русскую церковь в болгарской столице.

Об этом пишет ТАСС.

Речь идёт о храме святителя Николая. Он является подворьем, там расположено официальное представительство РПЦ в Болгарии.

«Мы познакомимся с документами, на основании которых был издан нотариальный акт на право собственности», — сказали представители надзорного ведомства.

Прокуроры намерены запросить документы о канонах болгарской церкви относительно проведения церковной службы в этом храме и прекращения доступа в него для верующих.

Проверка начата на основании жалоб болгарских депутатов и некого гражданского объединения.

Ранее посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что высылка настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана и двух его служителей является недружественным шагом со стороны Болгарии.