Прокуратура Болгарии изучит право собственности на Русскую церковь в Софии
Об этом пишет ТАСС.
Речь идёт о храме святителя Николая. Он является подворьем, там расположено официальное представительство РПЦ в Болгарии.
«Мы познакомимся с документами, на основании которых был издан нотариальный акт на право собственности», — сказали представители надзорного ведомства.
Прокуроры намерены запросить документы о канонах болгарской церкви относительно проведения церковной службы в этом храме и прекращения доступа в него для верующих.
Проверка начата на основании жалоб болгарских депутатов и некого гражданского объединения.
Ранее посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что высылка настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана и двух его служителей является недружественным шагом со стороны Болгарии.