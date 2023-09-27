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Экс-морпех Риттер: Трюдо хорошо понимал, что власти зовут в парламент нациста

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Премьер Канады Джастин Трюдо прекрасно понимал, что власти зовут в парламент эсэсовца, поэтому на «российскую пропаганду» вину свалить не получится, заявил в интервью Judging Freedom бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер.
Экс-морпех Риттер: Трюдо хорошо понимал, что власти зовут в парламент нациста
  • Gettyimages.ru
  • © Katherine KY Cheng

По его словам, канадцы не могут оправдаться своим незнанием: они всё прекрасно знали, потому что после Второй мировой войны именно Канада дала убежище дивизии Ярослава Гуньки и «десятилетиями строила памятники в их честь».

Попытки Трюдо свалить всё на Россию и на «российскую пропаганду» — это абсолютно жалкое зрелище, уверен Риттер.

По его мнению, это только показывает «ограниченность канадского лидера».

По мнению Риттера, привычка Запада винить во всех грехах Россию и президента Владимира Путина граничит с идиотизмом.

Перевод материала на русский язык приводит ИноТВ.

98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков, был приглашён на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского.

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