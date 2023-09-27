Песков обвинил Клинтон в подмене понятий при обращении к Путину по поводу НАТО

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон пыталась подменить понятия, когда в фамильярной форме обратилась к президенту России Владимиру Путину по поводу расширения НАТО.

«(Госпожа Клинтон. — RT) известна у нас своими попытками поставить всё с ног на голову и подменить понятия», — заявил Песков.

Он предложил вспомнить то, как американский политик подарила главе МИД России Сергею Лаврову кнопку со словом «перегрузка», а не с планировавшимся словом «перезагрузка».

«Понятно, что это была, наверное, не преднамеренная ошибка, хотя весьма говорящая сама по себе. Что касается последовательности действий президента Путина, то, наверное, нужно напомнить госпоже Клинтон многочисленные волны расширения НАТО и приближения военной инфраструктуры альянса к нашим границам», — отметил он.

Песков подчеркнул, что после этого были настойчивые предложения российского лидера к Западу обсудить эту ситуацию, однако Запад лишь заявил о решительном отказе обсуждать эту тему.

«И здесь совершенно ясно становится, что стало причиной специальной военной операции, которая проводится и продолжается», — добавил он.

Ранее Клинтон, выступая в Госдепартаменте, обратилась по имени к президенту России Владимиру Путину, говоря о расширении НАТО. Она заявила, что расширение НАТО якобы является последствием российской политики