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Лукашевич: Россия никогда не была и не будет изолирована в глобальном мире

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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия никогда не была и не будет изолирована в глобальном мире.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Лукашевича, Москва не закрывалась от честного диалога о мерах доверия и безопасности в Евразии и Евро-Атлантике, который бы учитывал интересы различных сторон.

«Но игра в одни ворота, а тем более игра в поддавки, нам не нужна», — сказал постпред при ОБСЕ.

Ранее он также заявил, что над ОБСЕ нависла самая серьёзная экзистенциальная угроза.

Также представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что слухи об «изоляции» России на международной арене уже стали анекдотом.

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