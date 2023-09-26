Bloomberg: Египет ведёт переговоры о покупке 1 млн тонн российской пшеницы

Египет и Россия ведут межправительственные переговоры о покупке 1 млн т российской пшеницы.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Вместе с этим агентство указывает, что неизвестно, в какой стадии находится сделка.

В материале подчёркивается, что Египет — один из крупнейших импортёров зерна, его закупки считаются глобальным ориентиром.

Ранее первый помощник министра снабжения Египта Ибрагим Ашмави опроверг сообщения, что Каир якобы отказался от закупок пшеницы из России. Ашмави подчеркнул, что торговые отношения между Египтом и Россией идут гладко.