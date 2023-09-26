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Болгарские депутаты подготовили проект о передаче Киеву дефектных ракет С-300

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Крупнейшие фракции парламента Болгарии подготовили проект, согласно которому планируется передать украинской стороне дефектные ракеты С-300.
Болгарские депутаты подготовили проект о передаче Киеву дефектных ракет С-300
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Коробейников

Об этом пишет болгарское издание «Фактор».

Отмечается, что у властей Болгарии нет возможностей для восстановления и ремонта неисправных зенитных управляемых ракет для ЗРС С-300 без угрозы для жизни и здоровья военных.

«Соответственно, Болгария не может их ни ремонтировать, ни использовать, но они могут послужить для нужд украинской ПВО», — уточняется в пояснительной записке к инициативе.

При этом в сообщении говорится, что основные партии Болгарии, образующие коалиционное правительство, уже поддержали данное решение.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина перенесла за пределы страны часть производства собственных ракет.

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