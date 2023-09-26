МИД России: Москва решительно осуждает нападение на посольство Кубы в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает вооружённое нападение на посольство Кубы в Соединённых Штатах.

Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

«Решительно осуждаем произошедшее 24 сентября вооружённое нападение на посольство Кубы в США, на территорию которого, как известно, были брошены две бутылки с горючей смесью», — отметила Захарова.

Она уточнила, что это не первое подобное преступление, совершённое против кубинской дипмиссии в столице США.

2 июля вандалы напали на посольство Белоруссии в Гааге, в здании дипмиссии выбиты стёкла, на стенах нарисованы граффити.