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Депутаты Госдумы вместе с Володиным приехали с официальным визитом в ОАЭ

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Делегация Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным приехала с официальным визитом в столицу ОАЭ Абу-Даби.
Депутаты Госдумы вместе с Володиным приехали с официальным визитом в ОАЭ
  • РИА Новости

Об этом говорится на официальном сайте Госдумы.

Володина встретил председатель Федерального национального совета ОАЭ Сакр бен Гоббаш Саид Гоббаш. После этого состоялось проведение первых переговоров. Также в программе указывается подписание договора о партнёрстве между Госдумой и Федеральным национальным советом ОАЭ.

Сообщается, что в составе делегации присутствуют: вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, главы комитетов по промышленности и торговле Владимир Гутенёв, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и другие.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России продолжает переговоры по налоговому соглашению с ОАЭ.

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