Депутаты Госдумы вместе с Володиным приехали с официальным визитом в ОАЭ
- РИА Новости
Об этом говорится на официальном сайте Госдумы.
Володина встретил председатель Федерального национального совета ОАЭ Сакр бен Гоббаш Саид Гоббаш. После этого состоялось проведение первых переговоров. Также в программе указывается подписание договора о партнёрстве между Госдумой и Федеральным национальным советом ОАЭ.
Сообщается, что в составе делегации присутствуют: вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, главы комитетов по промышленности и торговле Владимир Гутенёв, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и другие.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов России продолжает переговоры по налоговому соглашению с ОАЭ.