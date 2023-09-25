Депутаты Госдумы вместе с Володиным приехали с официальным визитом в ОАЭ

Делегация Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным приехала с официальным визитом в столицу ОАЭ Абу-Даби.

Об этом говорится на официальном сайте Госдумы.

Володина встретил председатель Федерального национального совета ОАЭ Сакр бен Гоббаш Саид Гоббаш. После этого состоялось проведение первых переговоров. Также в программе указывается подписание договора о партнёрстве между Госдумой и Федеральным национальным советом ОАЭ.

Сообщается, что в составе делегации присутствуют: вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, главы комитетов по промышленности и торговле Владимир Гутенёв, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и другие.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России продолжает переговоры по налоговому соглашению с ОАЭ.