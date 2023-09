Умер один из основателей и солистов группы The Association Терри Киркман.

Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на сообщение в соцсетях группы.

Киркману было 83 года.

The Association — поп-группа из Калифорнии. Наибольшего успеха группа достигла во второй половине 1960-х годов.

Их наиболее известными песнями являются Along Comes Mary, Cherish, Never My Love и Windy, которые занимали первые места в американских чартах.

Ранее умер основатель группы Smash Mouth Стивен Харвелл.