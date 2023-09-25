МИД России выразил протест послу Болгарии из-за выдворения священников РПЦ

Министерство иностранных дел России выразило протест послу Болгарии из-за выдворения священников Русской православной церкви.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что посол Болгарии был вызван в российский МИД 25 сентября.

Ему заявили, что выдворение священников РПЦ из республики является провокационной выходкой, которая вписывается в установки по борьбе с «российским влиянием».

Отмечается, что высылка настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана и двух его служителей прошла под надуманным предлогом, в кощунственной и оскорбительной манере.

Ранее посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что высылка настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана и двух его служителей является недружественным шагом со стороны Болгарии.