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МИД России выразил протест послу Болгарии из-за выдворения священников РПЦ

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Министерство иностранных дел России выразило протест послу Болгарии из-за выдворения священников Русской православной церкви.
МИД России выразил протест послу Болгарии из-за выдворения священников РПЦ
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что посол Болгарии был вызван в российский МИД 25 сентября.

Ему заявили, что выдворение священников РПЦ из республики является провокационной выходкой, которая вписывается в установки по борьбе с «российским влиянием».

Отмечается, что высылка настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана и двух его служителей прошла под надуманным предлогом, в кощунственной и оскорбительной манере.

Ранее посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что высылка настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана и двух его служителей является недружественным шагом со стороны Болгарии.

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