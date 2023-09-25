МИД России выразил протест послу Болгарии из-за выдворения священников РПЦ
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что посол Болгарии был вызван в российский МИД 25 сентября.
Ему заявили, что выдворение священников РПЦ из республики является провокационной выходкой, которая вписывается в установки по борьбе с «российским влиянием».
Отмечается, что высылка настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана и двух его служителей прошла под надуманным предлогом, в кощунственной и оскорбительной манере.
Ранее посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что высылка настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана и двух его служителей является недружественным шагом со стороны Болгарии.