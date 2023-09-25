WP: конфликт вокруг украинского зерна разрушает добрую волю Варшавы и Киева

Продолжающиеся споры насчёт поставок украинского зерна разрушают добрую волю между Польшей и Украиной, говорится в публикации The Washington Post.

Указывается, что продовольствие с Украины оказалось в центре борьбы за голоса польских избирателей, местные фермеры пытаются продать зерно по ценам, которые могли бы покрыть их траты, а это приводит к переполненным складам. В этом винят украинское зерно, импорт которого был одобрен Евросоюзом, чтобы Киев мог обойти «российскую блокаду».

Эта мера вызвала перенасыщение рынка в Польше и привела к резкому падению польских цен, что вызвало гнев местных фермеров. Именно поэтому Варшава не поддержала решения ЕС.

Издание отмечает, что зерновой спор между Польшей и Украиной угрожает уничтожить добрую волю, которая сформировалась между Варшавой и Киевом после начала спецоперации ВС России.

Перевод статьи подготовило Ино ТВ.

Ранее еврокомиссар по транспорту Адина Валеан сообщила, что сухопутный вывоз украинского зерна через польскую границу уменьшился в три раза в этом году по сравнению с показателями прошлого года.