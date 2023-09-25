Минниханов посетил открытие выставки «Иннопром» в Казахстане
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Планируется выступление Минниханова на пленарной сессии делового форума на тему «Промышленные стратегии нового времени».
Ожидается, что в работе сессии примут участие главы правительств четырёх стран — премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.
Международная промышленная выставка «Иннопром. Казахстан» впервые проходит в Астане, она продлится с 25 по 27 сентября.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин 24—25 сентября в Астане примет участие в работе международной промышленной выставки «Иннопром. Казахстан».