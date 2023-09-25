Гендиректор «Росатома» Лихачёв и глава МАГАТЭ Гросси провели встречу

Генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели встречу на полях генеральной конференции агентства в Вене.

РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба «Росатома». «Глава «Росатома» Алексей Лихачёв встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси», — говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы текущей повестки двустороннего взаимодействия России и МАГАТЭ. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС. Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ продолжает работать на Запорожской АЭС.