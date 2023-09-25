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Гендиректор «Росатома» Лихачёв и глава МАГАТЭ Гросси провели встречу

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Генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели встречу на полях генеральной конференции агентства в Вене.
Гендиректор «Росатома» Лихачёв и глава МАГАТЭ Гросси провели встречу
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба «Росатома». 

«Глава «Росатома» Алексей Лихачёв встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы текущей повестки двустороннего взаимодействия России и МАГАТЭ.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ продолжает работать на Запорожской АЭС.

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