Гендиректор «Росатома» Лихачёв и глава МАГАТЭ Гросси провели встречу
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба «Росатома».
«Глава «Росатома» Алексей Лихачёв встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы текущей повестки двустороннего взаимодействия России и МАГАТЭ.
Особое внимание было уделено вопросам обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС.
Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ продолжает работать на Запорожской АЭС.