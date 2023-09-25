МИД: Венесуэла скоро станет четвёртым по величине газовым резервом мира

Венесуэла в скором времени станет четвёртым по величине газовым резервом в мире, заявил министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто.

«Напомним, что Венесуэла — крупнейший в мире нефтяной резерв, а очень скоро мы станем четвёртым по величине газовым резервом в мире», — цитирует РИА Новости Пинто.

По его словам, множество мировых компаний проявляют интерес к участию в Венесуэле в разных секторах, в том числе в энергетике.

В марте стало известно, что американская нефтегазовая корпорация Chevron совместно с европейскими компаниями, скорее всего, повысит нефтедобычу в Венесуэле.