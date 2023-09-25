Узнать больше

МИД: Венесуэла скоро станет четвёртым по величине газовым резервом мира

Короткая ссылка
Венесуэла в скором времени станет четвёртым по величине газовым резервом в мире, заявил министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто.

«Напомним, что Венесуэла — крупнейший в мире нефтяной резерв, а очень скоро мы станем четвёртым по величине газовым резервом в мире», — цитирует РИА Новости Пинто.

По его словам, множество мировых компаний проявляют интерес к участию в Венесуэле в разных секторах, в том числе в энергетике.

В марте стало известно, что американская нефтегазовая корпорация Chevron совместно с европейскими компаниями, скорее всего, повысит нефтедобычу в Венесуэле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить