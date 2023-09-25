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ABC: США на этой неделе одобрят безвизовый режим для граждан Израиля

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Администрация президента США Джо Байдена планирует одобрить заявку Израиля на включение его в список стран, граждане которых могут въезжать в страну без виз, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, официально о решении объявят 27 сентября.

Данный вопрос обсуждался президентом США Джо Байденом и премьером Израиля Беньямином Нетаньяху на полях сессии ГА ООН.

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