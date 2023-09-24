Папа Римский: продажа оружия является одним из факторов украинского конфликта

Украинский конфликт связан не только с проблемой Украины и России, но и вопросом поставок и продажи оружия, заявил Папа Римский Франциск.

Об этом сообщает портал Vatican News.

По его словам, пару месяцев назад один экономист заявил, что в настоящее время инвестиции, которые приносят наибольший доход, — это оружейные фабрики, «точно фабрики смерти».

Папа Римский назвал народ Украины — народом-мучеником, который страдает не первый раз.

Он добавил: в данный момент некоторые государства делают шаг назад, не давая оружие, и начинается процесс, где мучеником точно станет народ Украины.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на выступлении на Генассамблее ООН заявил, что западные страны отправкой оружия Украине демонстрируют настрой на продолжение боевых действий «до последнего украинца».

15 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия выражает готовность общаться с посланником Ватикана по мирному урегулированию украинского конфликта.