Лавров посоветовал журналистке Reuters писать правду

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на Генассамблее ООН посоветовал журналистке Reuters писать правду.

Журналистка задала Лаврову вопрос о том, справедливо ли сказать, что Россия официально отвергла, отклонила предложения Генсека ООН по восстановлению зерновой сделки.

«Если вы хотите какую-нибудь гадость обязательно написать и слово rejected (отклонил. — RT) вам нравится, это ваш выбор, пожалуйста. Мы объяснили Генеральному секретарю (ООН. — RT), почему его предложения (по восстановлению зерновой сделки. — RT) не могут работать. Мы их не отвергаем, они просто нереализуемы сами по себе. Правду пишите в следующий раз», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось о направлении Гутеррешем Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки.