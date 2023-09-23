Узнать больше

Лавров посоветовал журналистке Reuters писать правду

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на Генассамблее ООН посоветовал журналистке Reuters писать правду.
Лавров посоветовал журналистке Reuters писать правду
  • РИА Новости

Журналистка задала Лаврову вопрос о том, справедливо ли сказать, что Россия официально отвергла, отклонила предложения Генсека ООН по восстановлению зерновой сделки.

«Если вы хотите какую-нибудь гадость обязательно написать и слово rejected (отклонил. — RT) вам нравится, это ваш выбор, пожалуйста. Мы объяснили Генеральному секретарю (ООН. — RT), почему его предложения (по восстановлению зерновой сделки. — RT) не могут работать. Мы их не отвергаем, они просто нереализуемы сами по себе. Правду пишите в следующий раз», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось о направлении Гутеррешем Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить