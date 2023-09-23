Узнать больше

Делегация Госдумы прибыла с официальным визитом в Монголию

Короткая ссылка
Делегация депутатов Государственной думы России во главе с её председателем Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Монголию.
Делегация Госдумы прибыла с официальным визитом в Монголию
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что там состоится заседание комиссии по сотрудничеству Федерального собрания России и Великого государственного хурала Монголии.

Депутаты обсудят вопросы законодательного обеспечения экономического, финансового, межбанковского взаимодействия России и Монголии, а также сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и туризма.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что российские туристы составили 43% от общего числа иностранных туристов в Монголии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить