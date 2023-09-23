Делегация Госдумы прибыла с официальным визитом в Монголию

Делегация депутатов Государственной думы России во главе с её председателем Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Монголию.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что там состоится заседание комиссии по сотрудничеству Федерального собрания России и Великого государственного хурала Монголии.

Депутаты обсудят вопросы законодательного обеспечения экономического, финансового, межбанковского взаимодействия России и Монголии, а также сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и туризма.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что российские туристы составили 43% от общего числа иностранных туристов в Монголии.