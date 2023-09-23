SCMP: Гонконг обратился в Интерпол для поиска украденных более $179 млн

Полиция Гонконга обратилась в Интерпол, чтобы найти и заморозить похищенные активы криптобиржи JPEX на сумму более $179 млн.

Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, в полицию поступило более 2260 жалоб от жертв мошенников, были задержаны около 11 человек.

Как пишет газета, гонконгская полиция обратилась к Интерполу, чтобы перехватить криптовалюту, связанную с финансовой аферой, в ходе которой у инвесторов было украдено более $179 млн.

7 сентября генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток пожаловался на многочисленные трудности организации, в том числе на финансовые сложности.