МИД: Лаврова ждут в Иране для финализации долгосрочного соглашения между странами

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сообщил, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова ждут с визитом в республике.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Абдоллахиана, есть договорённость о визите Лаврова, в ходе его поездки планируется финализация долгосрочного соглашения о стратегическом партнёрстве.

Кроме того, глава МИД Ирана передал «привет и наилучшие пожелания» от главы республики Ибрагима Раиси российскому президенту Владимиру Путину.

Ранее сообщалось, что главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан и Хакан Фидан проводят встречу в астанинском формате на полях мероприятий Генассамблеи ООН.