В Госдепе заявили о соблюдении США моратория на ядерные испытания

США соблюдают мораторий на ядерные испытания, заявила замгоссекретаря США Бонни Дженкинс.

«США продолжают соблюдать мораторий на испытание ядерных взрывных устройств», — приводит РИА Новости слова Дженкинс на конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ.

Она добавила, что США призывают все ядерные державы объявить такой же мораторий.

В августе представитель постпредства России при ООН Дмитрий Глухов заявил, что Москва призывает страны как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.