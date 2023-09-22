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Израильская армия сообщила о нанесении ударов по целям в секторе Газа

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Армия Израиля наносит удары по целям в секторе Газа, сообщает армейская пресс-служба.
Израильская армия сообщила о нанесении ударов по целям в секторе Газа
  • AP
  • © Ariel Schalit

«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют», — говорится в сообщении пресс-службы в соцсети X.

Ранее стало известно, что израильские военнослужащие нанесли удар по военному посту палестинской радикальной организации ХАМАС, контролирующей север сектора Газа.

20 августа сообщалось, что израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила дрон над сектором Газа.

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