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Spiegel: Берлин с начала спецоперации оказал Киеву помощь на сумму €5,2 млрд

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Германия с начала российской специальной военной операции оказала Украине военную помощь на сумму €5,2 млрд.
Spiegel: Берлин с начала спецоперации оказал Киеву помощь на сумму €5,2 млрд
  • AP
  • © Gregor Fischer

Об этом пишет газета Der Spiegel со ссылкой на германский Минфин.

«Военная помощь Киеву пока обошлась Германии в €5,2 млрд», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Берлин осуществляет украинской армии поставки либо на безвозмездной основе, либо через Европейский фонд мира.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что власти Германии выделят €400 млн на поставку оружия и гуманитарную помощь для Украины. 

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