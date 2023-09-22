Spiegel: Берлин с начала спецоперации оказал Киеву помощь на сумму €5,2 млрд
- AP
- © Gregor Fischer
Об этом пишет газета Der Spiegel со ссылкой на германский Минфин.
«Военная помощь Киеву пока обошлась Германии в €5,2 млрд», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Берлин осуществляет украинской армии поставки либо на безвозмездной основе, либо через Европейский фонд мира.
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что власти Германии выделят €400 млн на поставку оружия и гуманитарную помощь для Украины.