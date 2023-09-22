Spiegel: Берлин с начала спецоперации оказал Киеву помощь на сумму €5,2 млрд

Германия с начала российской специальной военной операции оказала Украине военную помощь на сумму €5,2 млрд.

Об этом пишет газета Der Spiegel со ссылкой на германский Минфин.

«Военная помощь Киеву пока обошлась Германии в €5,2 млрд», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Берлин осуществляет украинской армии поставки либо на безвозмездной основе, либо через Европейский фонд мира.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что власти Германии выделят €400 млн на поставку оружия и гуманитарную помощь для Украины.