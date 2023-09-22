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Посольство потребует от Госдепа обеспечить россиян в тюрьмах США медпомощью

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Посол России в США Анатолий Антонов после посещения российских граждан, содержащихся в Бруклинской тюрьме Нью-Йорка, рассказал, что диппредставительство подаст ноту в Госдеп с требованием обеспечения российских граждан в заключении квалифицированной медицинской помощью.

Он отметил, что посольство обеспечивает всем необходимым россиян в американских тюрьмах, в том числе литературой и юридической помощью. 

«Будем вынуждены обратиться в Госдепартамент в понедельник. После проводов нашего министра иностранных дел мы вернёмся в Вашингтон, напишем ноту с требованиями для того, чтобы обеспечивали нашим россиянам квалифицированную медицинскую помощь», — сказал дипломат.

Он отметил, что у россиян, находящихся в застенках американских тюрем, «здоровье не улучшается». Антонов рассказал, что ему жаловались на ухудшение зрения, на зубную боль, проблемы с желудком.

«Всё это — следствие некачественных продуктов, отсутствия нормальных витаминов, да и нормальной жизни, которой лишены наши граждане», — сказал посол.

Также Антонов заявил, что возникновение у российских дипломатов проблем с посещением россиян в тюрьмах США приведёт к появлению аналогичных проблем у американской стороны.

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