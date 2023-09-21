Лихачёв: научный центр «Обнинск Тех» поможет сформировать мыслящего и активного человека

В Обнинске при поддержке «Росатома» открылся Международный молодёжный ядерный форум Obninsk NEW, там собрались более 500 экспертов, молодых учёных и специалистов из более чем 70 стран.

Участники форума обсуждают глобальные вызовы, стоящие перед отраслью, а также перспективы развития ядерной и смежных наук.

Сейчас в Обнинске ведётся активная работа по созданию Международного научно-образовательного центра атомных и смежных технологий «Обнинск Тех», отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Как подчеркнул гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв, здесь не только будут учиться «будущие Курчатовы, Харитоны и Зельдовичи», но и будет формироваться человек.

«Человек активный, человек, мыслящий глобально и стратегически, который обладает не только знаниями в естественных науках, но и подкован в науках философского характера, если так можно выразиться, гуманитарных науках. Вот на формирование нового человека, активного, меняющего мир вокруг себя, развивающего нашу планету, мы и будем настраиваться в ходе долгой работы», — рассказал журналистам глава госкорпорации.

Форум Obninsk NEW 2023 — это первый в истории молодёжный ядерный форум, организованный в Обнинске. Он призван объединить глобальную «ядерную» молодёжь для решения задачи совместного проектирования научно-исследовательского проекта в России.

Мероприятие проводится в рамках подготовки к Всемирному фестивалю молодёжи, который пройдёт в России в 2024 году.