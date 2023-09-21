Судно с 3 тысячами тонн зерна прибыло к Босфору из украинского порта Черноморск
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Об этом сообщила газета Yeni Safak.
В настоящее время судно стоит на якоре у входа в пролив в районе Кумкей европейской части Стамбула.
По данным газеты, сухогруз пересёк Чёрное море через внутренние воды Румынии и Болгарии.
Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что зашедший в порт Черноморск в рамках действия зернового коридора Киева балкер Resilient Africa покинул гавань с 3 тыс. т пшеницы.