Судно с 3 тысячами тонн зерна прибыло к Босфору из украинского порта Черноморск

Судно прибыло к проливу Босфор с 3 тыс. т зерна из украинского порта Черноморск.

Об этом сообщила газета Yeni Safak.

В настоящее время судно стоит на якоре у входа в пролив в районе Кумкей европейской части Стамбула.

По данным газеты, сухогруз пересёк Чёрное море через внутренние воды Румынии и Болгарии.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что зашедший в порт Черноморск в рамках действия зернового коридора Киева балкер Resilient Africa покинул гавань с 3 тыс. т пшеницы.