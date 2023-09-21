Профсоюзы в Финляндии проведут серию акций против кабмина
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Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация Yle.
«Центральное объединение профсоюзов SAK объявило о серии акций против правительства и планируемых сокращений, а также реформ, которые затронут наемных работников», — говорится в сообщении.
Отмечается, что первая акция протеста запланирована на 26 сентября.
Ранее студенты Университета Хельсинки провели в главном здании вуза демонстрацию против политики правительства.