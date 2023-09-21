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Профсоюзы в Финляндии проведут серию акций против кабмина

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Центральное объединение профсоюзов Финляндии SAK объявило о серии акций против правительства и планируемых сокращений.
Профсоюзы в Финляндии проведут серию акций против кабмина
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация Yle.

«Центральное объединение профсоюзов SAK объявило о серии акций против правительства и планируемых сокращений, а также реформ, которые затронут наемных работников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первая акция протеста запланирована на 26 сентября.

Ранее студенты Университета Хельсинки провели в главном здании вуза демонстрацию против политики правительства.

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