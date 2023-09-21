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Сийярто: НАТО и ЕС призывали Венгрию не видеться с представителями России в ООН

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Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что страны Европейского союза и Североатлантического альянса пытались убедить Венгрию не встречаться с представителями России и Белоруссии в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Сийярто: НАТО и ЕС призывали Венгрию не видеться с представителями России в ООН
  • globallookpress.com
  • © Lev Radin/Keystone Press Agency

Об этом дипломат сказал в интервью телеканалу CGTN.

Как отметил Сийярто, страны ЕС и НАТО не продемонстрировали желания использовать площадку Генассамблеи ООН для выстраивания диалога.

«Они пытались убедить нас не встречаться с представителями России и Белоруссии. Но я считаю, что это тупик», — подчеркнул он.

Ранее Сийярто заявил, что намерен встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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