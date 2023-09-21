Сийярто: НАТО и ЕС призывали Венгрию не видеться с представителями России в ООН
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- © Lev Radin/Keystone Press Agency
Об этом дипломат сказал в интервью телеканалу CGTN.
Как отметил Сийярто, страны ЕС и НАТО не продемонстрировали желания использовать площадку Генассамблеи ООН для выстраивания диалога.
«Они пытались убедить нас не встречаться с представителями России и Белоруссии. Но я считаю, что это тупик», — подчеркнул он.
Ранее Сийярто заявил, что намерен встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.