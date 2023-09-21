Узнать больше

Президент Чехии призвал не воспринимать заявления Зеленского буквально

Короткая ссылка
Президент Чехии Петр Павел заявил, что заявления Владимира Зеленского не стоит воспринимать буквально и на его месте другие теряли бы голову ещё чаще, чем он.

Так он прокомментировал ситуацию вокруг украинского зерна. Его заявление привело информагентство ЧТК.

«Зеленский находится под постоянным давлением, и если бы кто-нибудь из нас был на его месте, то, возможно, терял бы голову ещё чаще, чем он. Поэтому любое более резкое высказывание вообще не следует понимать буквально», — цитирует его РИА Новости.

Павел также добавил, что не фиксирует признаков прекращения поддержки Украины польской стороной.

Ранее Зеленский пригрозил, что Киев «цивилизованно» ответит странам, запретившим импорт украинского зерна в обход решения Еврокомиссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить