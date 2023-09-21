Президент Чехии призвал не воспринимать заявления Зеленского буквально

Президент Чехии Петр Павел заявил, что заявления Владимира Зеленского не стоит воспринимать буквально и на его месте другие теряли бы голову ещё чаще, чем он.

Так он прокомментировал ситуацию вокруг украинского зерна. Его заявление привело информагентство ЧТК.

«Зеленский находится под постоянным давлением, и если бы кто-нибудь из нас был на его месте, то, возможно, терял бы голову ещё чаще, чем он. Поэтому любое более резкое высказывание вообще не следует понимать буквально», — цитирует его РИА Новости.

Павел также добавил, что не фиксирует признаков прекращения поддержки Украины польской стороной.

Ранее Зеленский пригрозил, что Киев «цивилизованно» ответит странам, запретившим импорт украинского зерна в обход решения Еврокомиссии.