Президент Чехии призвал не воспринимать заявления Зеленского буквально
Так он прокомментировал ситуацию вокруг украинского зерна. Его заявление привело информагентство ЧТК.
«Зеленский находится под постоянным давлением, и если бы кто-нибудь из нас был на его месте, то, возможно, терял бы голову ещё чаще, чем он. Поэтому любое более резкое высказывание вообще не следует понимать буквально», — цитирует его РИА Новости.
Павел также добавил, что не фиксирует признаков прекращения поддержки Украины польской стороной.
Ранее Зеленский пригрозил, что Киев «цивилизованно» ответит странам, запретившим импорт украинского зерна в обход решения Еврокомиссии.