ЦБ Турции повысил учётную ставку до 30%
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«Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учётную ставку — ставку аукционного однонедельного репо — на 500 базисных пунктов, до 30%», — заявил регулятор.
24 августа ставка была повышена с 17,5% до 25%.
В начале сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что валовой национальный доход на душу населения в Турции к концу 2026 года вырастет до $14 855, по этому показателю она войдёт в список стран с высоким уровнем доходов.