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ЦБ Турции повысил учётную ставку до 30%

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Центробанк Турции повысил учётную ставку с 25% до 30% в рамках ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы «как можно скорее добиться снижения инфляции, закрепить инфляционные ожидания и взять под контроль ухудшение ценовой динамики».
ЦБ Турции повысил учётную ставку до 30%
  • AP
  • © Francisco Seco

«Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учётную ставку — ставку аукционного однонедельного репо — на 500 базисных пунктов, до 30%», — заявил регулятор.

24 августа ставка была повышена с 17,5% до 25%.

В начале сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что валовой национальный доход на душу населения в Турции к концу 2026 года вырастет до $14 855, по этому показателю она войдёт в список стран с высоким уровнем доходов.

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