Истребитель потерпел крушение в Южной Корее
Южнокорейский истребитель KF-16 разбился на базе ВВС в городе Сосан, его пилот благополучно катапультировался и был доставлен в больницу.
Об этом информирует агентство Рёнхап.
Отмечается, что истребитель потерпел крушение во время взлёта.
Сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало.
Ранее два пилота погибли в результате столкновения легкомоторных самолётов в США.
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