Узнать больше

Истребитель потерпел крушение в Южной Корее

Короткая ссылка
Южнокорейский истребитель KF-16 разбился на базе ВВС в городе Сосан, его пилот благополучно катапультировался и был доставлен в больницу.

Об этом информирует агентство Рёнхап.

Отмечается, что истребитель потерпел крушение во время взлёта.

Сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало.

Ранее два пилота погибли в результате столкновения легкомоторных самолётов в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить