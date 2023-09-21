Истребитель потерпел крушение в Южной Корее

Южнокорейский истребитель KF-16 разбился на базе ВВС в городе Сосан, его пилот благополучно катапультировался и был доставлен в больницу.

Об этом информирует агентство Рёнхап. Отмечается, что истребитель потерпел крушение во время взлёта. Сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало. Ранее два пилота погибли в результате столкновения легкомоторных самолётов в США.