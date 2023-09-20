Блинкен заявил, что Россия оказалась «в мире боли» из-за украинского конфликта

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия оказалась «в мире боли» в результате украинского конфликта.

Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.

«Россия оказалась в мире боли в результате действий, которые предпринял (президент России. — RT) Владимир Путин», — утверждает Блинкен.

По его словам, речь идёт об экономическом, военном и дипломатическом положениях России.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что XI Московская конференция по международной безопасности продемонстрировала провал усилий коллективного Запада по изоляции России.