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Блинкен заявил, что Россия оказалась «в мире боли» из-за украинского конфликта

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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия оказалась «в мире боли» в результате украинского конфликта.
Блинкен заявил, что Россия оказалась «в мире боли» из-за украинского конфликта
  • AP
  • © Mary Altaffer

Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.

«Россия оказалась в мире боли в результате действий, которые предпринял (президент России. — RT) Владимир Путин», — утверждает Блинкен.

По его словам, речь идёт об экономическом, военном и дипломатическом положениях России.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что XI Московская конференция по международной безопасности продемонстрировала провал усилий коллективного Запада по изоляции России.

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