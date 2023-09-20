The Guardian: 98% жителей Европы дышат сильно загрязнённым воздухом
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Газета со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения пишет, что нормой считается концентрация в воздухе мелкодисперсных частиц ниже пяти микрограммов на 1 куб. м.
К опасным для здоровья человека относятся частицы пыли, сажи, грязи и дыма, которые попадают в атмосферу при сжигании ископаемых видов топлива.
По данным газеты, практически все европейские страны подвержены повышенному уровню загрязнения воздуха.
Уточняется, что почти две трети населения государств Европы живут в районах, где уровень загрязнения превышает норму более чем в два раза.
Наиболее загрязнённый воздух зафиксирован в Северной Македонии.