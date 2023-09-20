The Guardian: 98% жителей Европы дышат сильно загрязнённым воздухом

Большая часть (98%) жителей европейских стран регулярно дышат сильно загрязнённым воздухом, пишет газета The Guardian со ссылкой на результаты собственного исследования.

Газета со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения пишет, что нормой считается концентрация в воздухе мелкодисперсных частиц ниже пяти микрограммов на 1 куб. м.

К опасным для здоровья человека относятся частицы пыли, сажи, грязи и дыма, которые попадают в атмосферу при сжигании ископаемых видов топлива.

По данным газеты, практически все европейские страны подвержены повышенному уровню загрязнения воздуха.

Уточняется, что почти две трети населения государств Европы живут в районах, где уровень загрязнения превышает норму более чем в два раза.

Наиболее загрязнённый воздух зафиксирован в Северной Македонии.