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The Guardian: 98% жителей Европы дышат сильно загрязнённым воздухом

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Большая часть (98%) жителей европейских стран регулярно дышат сильно загрязнённым воздухом, пишет газета The Guardian со ссылкой на результаты собственного исследования.
The Guardian: 98% жителей Европы дышат сильно загрязнённым воздухом
  • Gettyimages.ru
  • © EThamPhoto

Газета со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения пишет, что нормой считается концентрация в воздухе мелкодисперсных частиц ниже пяти микрограммов на 1 куб. м.

К опасным для здоровья человека относятся частицы пыли, сажи, грязи и дыма, которые попадают в атмосферу при сжигании ископаемых видов топлива.

По данным газеты, практически все европейские страны подвержены повышенному уровню загрязнения воздуха.

Уточняется, что почти две трети населения государств Европы живут в районах, где уровень загрязнения превышает норму более чем в два раза.

Наиболее загрязнённый воздух зафиксирован в Северной Македонии.

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