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Сенатор Вэнс призвал США прекратить накачивать Украину оружием

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США должны перестать поставлять оружие Украине и сделать выбор в пользу поддержки Тайваня, заявил сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс.
Сенатор Вэнс призвал США прекратить накачивать Украину оружием
  • AP
  • © Libkos

Он выразил опасение, что ВПК США поставляет Украине слишком много оружия, а производит его недостаточно.

По его словам, задержки в поставках вооружений Тайваню говорят о том, что Вашингтон не может работать на два театра военных действий.

«Думаю, что нам надо отказаться от одного в пользу другого, что отвечает интересам нашей национальной безопасности», — сказал Вэнс на мероприятии интернет-портала Axios.

Ранее заместитель помощника главы Госдепа по региональной безопасности Мира Резник заявила, что в ближайшие годы США отправят Тайваню противокорабельные ракеты.

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