Сенатор Вэнс призвал США прекратить накачивать Украину оружием

США должны перестать поставлять оружие Украине и сделать выбор в пользу поддержки Тайваня, заявил сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс.

Он выразил опасение, что ВПК США поставляет Украине слишком много оружия, а производит его недостаточно.

По его словам, задержки в поставках вооружений Тайваню говорят о том, что Вашингтон не может работать на два театра военных действий.

«Думаю, что нам надо отказаться от одного в пользу другого, что отвечает интересам нашей национальной безопасности», — сказал Вэнс на мероприятии интернет-портала Axios.

Ранее заместитель помощника главы Госдепа по региональной безопасности Мира Резник заявила, что в ближайшие годы США отправят Тайваню противокорабельные ракеты.