Сенатор Вэнс призвал США прекратить накачивать Украину оружием
- AP
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Он выразил опасение, что ВПК США поставляет Украине слишком много оружия, а производит его недостаточно.
По его словам, задержки в поставках вооружений Тайваню говорят о том, что Вашингтон не может работать на два театра военных действий.
«Думаю, что нам надо отказаться от одного в пользу другого, что отвечает интересам нашей национальной безопасности», — сказал Вэнс на мероприятии интернет-портала Axios.
Ранее заместитель помощника главы Госдепа по региональной безопасности Мира Резник заявила, что в ближайшие годы США отправят Тайваню противокорабельные ракеты.