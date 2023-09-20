Информация о смерти Трампа могла появиться в соцсетях его сына из-за взлома

Страница сына бывшего президента США Дональда Трампа в социальной сети X, предположительно, была взломана, после чего там появились фейковые сообщения о смерти политика.

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© James Devaney

Кроме того, на странице появилась информация от имени Дональда Трампа-младшего о готовности баллотироваться в президенты в 2024 году.