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Информация о смерти Трампа могла появиться в соцсетях его сына из-за взлома

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Страница сына бывшего президента США Дональда Трампа в социальной сети X, предположительно, была взломана, после чего там появились фейковые сообщения о смерти политика.
Информация о смерти Трампа могла появиться в соцсетях его сына из-за взлома
  • Gettyimages.ru
  • © James Devaney

Кроме того, на странице появилась информация от имени Дональда Трампа-младшего о готовности баллотироваться в президенты в 2024 году.

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