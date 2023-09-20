Президент Кении сообщил о намерении Киева создать зерновой хаб в стране

Владимир Зеленский заявил на переговорах в Нью-Йорке о планах Украины создать на территории кенийского портового города Момбаса зерновой хаб.

Об этом написал президент Кении Уильям Руто в своей соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, таким образом Зеленский намерен решить проблему дефицита продовольствия в Восточной Африке.

«В Нью-Йорке, Соединённые Штаты, провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который взял на себя обязательство создать зерновой хаб в порту Момбаса, чтобы решить проблему нехватки продовольствия в Восточной Африке», — сообщил президент.

Ранее в Минсельхозе России заявили, что безвозмездные поставки российского зерна в Африку должны начаться в ближайшее время.