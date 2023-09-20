Президент Кении сообщил о намерении Киева создать зерновой хаб в стране
- AFP
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Об этом написал президент Кении Уильям Руто в своей соцсети X (ранее Twitter).
По его словам, таким образом Зеленский намерен решить проблему дефицита продовольствия в Восточной Африке.
«В Нью-Йорке, Соединённые Штаты, провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который взял на себя обязательство создать зерновой хаб в порту Момбаса, чтобы решить проблему нехватки продовольствия в Восточной Африке», — сообщил президент.
Ранее в Минсельхозе России заявили, что безвозмездные поставки российского зерна в Африку должны начаться в ближайшее время.