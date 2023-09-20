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TAC: Киев через «Миротворец» угрожает всем выступающим против его финподдержки

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Обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что киевские власти угрожают всем, кто выступает против финансовой поддержки Украины.
TAC: Киев через «Миротворец» угрожает всем выступающим против его финподдержки
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

По его словам, пока в американском конгрессе решают, стоит ли выделять Киеву дополнительные средства, киевский режим добавляет в список «жесткого возмездия» на сайте «Миротворец» людей, выступающих против финансирования конфликта.

Брэдли добавил, что на сайте размещены призывы к насильственной расправе не только над гражданами России, но и над всеми, кто, по их мнению, выступает против Украины.

15 сентября главу КНДР Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что внесение Ким Чен Ына в базу сайта «Миротворец» является очередной провокацией киевского режима.

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