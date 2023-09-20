TAC: Киев через «Миротворец» угрожает всем выступающим против его финподдержки
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
По его словам, пока в американском конгрессе решают, стоит ли выделять Киеву дополнительные средства, киевский режим добавляет в список «жесткого возмездия» на сайте «Миротворец» людей, выступающих против финансирования конфликта.
Брэдли добавил, что на сайте размещены призывы к насильственной расправе не только над гражданами России, но и над всеми, кто, по их мнению, выступает против Украины.
15 сентября главу КНДР Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец».
Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что внесение Ким Чен Ына в базу сайта «Миротворец» является очередной провокацией киевского режима.