Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян после визита в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян после завершения визита в Россию.

Об этом информирует государственное радио КНДР «Голос Кореи».

Отмечается, что спецпоезд прибыл в Пхеньян вечером 19 сентября.

По словам северокорейского лидера, данный визит будет «вписан яркой страницей» в историю укрепления отношений двух стран.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын вернулся в КНДР после шестидневного визита в Россию.

Также поступала информация, что поезд Ким Чен Ына в ходе визита в Россию проехал более 4 тыс. км по российским железным дорогам.