Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян после визита в Россию
Об этом информирует государственное радио КНДР «Голос Кореи».
Отмечается, что спецпоезд прибыл в Пхеньян вечером 19 сентября.
По словам северокорейского лидера, данный визит будет «вписан яркой страницей» в историю укрепления отношений двух стран.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын вернулся в КНДР после шестидневного визита в Россию.
Также поступала информация, что поезд Ким Чен Ына в ходе визита в Россию проехал более 4 тыс. км по российским железным дорогам.