Байден заявил о намерении США добиваться реформы СБ ООН

Вашингтон собирается добиваться реформы Совета Безопасности ООН, США считают, что в этой организации необходимы новые голоса и мнения.

Такое заявление сделал американский президент Джо Байден в рамках своего выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, этот орган нужно расширить для того, чтобы услышать новые мнения по некоторым вопросам, передаёт ТАСС.

«В своём прошлогоднем выступлении здесь я объявил, что Соединённые Штаты будут поддерживать расширение Совета Безопасности, увеличение числа постоянных и непостоянных членов», — сказал Байден.

Ранее сообщалось, что президент США на следующей неделе намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру СБ ООН.