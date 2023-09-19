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Байден заявил о намерении США добиваться реформы СБ ООН

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Вашингтон собирается добиваться реформы Совета Безопасности ООН, США считают, что в этой организации необходимы новые голоса и мнения.
Байден заявил о намерении США добиваться реформы СБ ООН
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Такое заявление сделал американский президент Джо Байден в рамках своего выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, этот орган нужно расширить для того, чтобы услышать новые мнения по некоторым вопросам, передаёт ТАСС.

«В своём прошлогоднем выступлении здесь я объявил, что Соединённые Штаты будут поддерживать расширение Совета Безопасности, увеличение числа постоянных и непостоянных членов», — сказал Байден.

Ранее сообщалось, что президент США на следующей неделе намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру СБ ООН.

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