Израиль представил новейший боевой танк пятого поколения с системами ИИ

Министерство обороны Израиля представило новейший боевой танк пятого поколения «Барак».

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что танк оборудован системами с искусственным интеллектом и сенсорами обнаружения целей спектром 360 градусов.

Первые машины были недавно переданы 52-му бронетанковому батальону сухопутных сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее сообщалось, что израильские военнослужащие нанесли удар по военному посту палестинской радикальной организации ХАМАС, контролирующей север сектора Газа.