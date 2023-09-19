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Израиль представил новейший боевой танк пятого поколения с системами ИИ

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Министерство обороны Израиля представило новейший боевой танк пятого поколения «Барак».
Израиль представил новейший боевой танк пятого поколения с системами ИИ
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что танк оборудован системами с искусственным интеллектом и сенсорами обнаружения целей спектром 360 градусов.

Первые машины были недавно переданы 52-му бронетанковому батальону сухопутных сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее сообщалось, что израильские военнослужащие нанесли удар по военному посту палестинской радикальной организации ХАМАС, контролирующей север сектора Газа.

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