МИД Южной Кореи вызвал российского посла после визита Ким Чен Ына в Россию
Об этом сообщил МИД Республики Корея после визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию.
В сообщении отмечается, что Кулик «с вниманием» выслушал позицию южнокорейского правительства и обещал «в точности» передать её российскому правительству.
Ранее сообщалось, что поезд Ким Чен Ына в ходе визита в Россию проехал более 4 тыс. км.
Также Ким Чен Ын в завершение визита в Россию выразил признательность за гостеприимство.