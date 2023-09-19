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МИД Южной Кореи вызвал российского посла после визита Ким Чен Ына в Россию

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МИД Южной Кореи вызвал посла России в Сеуле Андрея Кулика.

Об этом сообщил МИД Республики Корея после визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию.

В сообщении отмечается, что Кулик «с вниманием» выслушал позицию южнокорейского правительства и обещал «в точности» передать её российскому правительству.

Ранее сообщалось, что поезд Ким Чен Ына в ходе визита в Россию проехал более 4 тыс. км.

Также Ким Чен Ын в завершение визита в Россию выразил признательность за гостеприимство.

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