Захарова: Россия готова к контактам с Ватиканом по теме украинского конфликта
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«Мы с уважением относимся к усилиям Святого престола, которые направлены на поиск путей мирного урегулирования конфликта на Украине», — отметила дипломат.
По её словам, Москва с начала спецоперации поддерживает с Ватиканом «регулярный конструктивный контакт».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва выражает готовность общаться с посланником Ватикана по мирному урегулированию конфликта на Украине.