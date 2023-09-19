Захарова: Россия готова к контактам с Ватиканом по теме украинского конфликта

Россия готова к дальнейшему сотрудничеству с Ватиканом по вопросу урегулирования украинского конфликта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы с уважением относимся к усилиям Святого престола, которые направлены на поиск путей мирного урегулирования конфликта на Украине», — отметила дипломат.

По её словам, Москва с начала спецоперации поддерживает с Ватиканом «регулярный конструктивный контакт».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва выражает готовность общаться с посланником Ватикана по мирному урегулированию конфликта на Украине.