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Гутерреш заявил о беспрецедентном уровне раскола между сверхдержавами

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в данный момент отношения между сверхдержавами менее предсказуемы, чем даже в период холодной войны.
Гутерреш заявил о беспрецедентном уровне раскола между сверхдержавами
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Об этом Генсек сказал в интервью телеканалу CNN.

«Мы наблюдаем беспрецедентный со времён Второй мировой войны уровень раскола между сверхдержавами. Даже в холодную войну всё было более предсказуемо», — подчеркнул он.

По мнению Гутерреша, ситуация, сложившаяся в данный момент, намного серьёзнее той, что была в период холодной войны.

В январе Гутерреш заявил, что считает нынешнюю ситуацию в мире худшей за всю его жизнь. Это связано как с изменением климата, так и с геополитическим расколом.

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