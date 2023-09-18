Гутерреш заявил о беспрецедентном уровне раскола между сверхдержавами
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Об этом Генсек сказал в интервью телеканалу CNN.
«Мы наблюдаем беспрецедентный со времён Второй мировой войны уровень раскола между сверхдержавами. Даже в холодную войну всё было более предсказуемо», — подчеркнул он.
По мнению Гутерреша, ситуация, сложившаяся в данный момент, намного серьёзнее той, что была в период холодной войны.
В январе Гутерреш заявил, что считает нынешнюю ситуацию в мире худшей за всю его жизнь. Это связано как с изменением климата, так и с геополитическим расколом.