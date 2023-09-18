Гутерреш заявил о беспрецедентном уровне раскола между сверхдержавами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в данный момент отношения между сверхдержавами менее предсказуемы, чем даже в период холодной войны.

Об этом Генсек сказал в интервью телеканалу CNN.

«Мы наблюдаем беспрецедентный со времён Второй мировой войны уровень раскола между сверхдержавами. Даже в холодную войну всё было более предсказуемо», — подчеркнул он.

По мнению Гутерреша, ситуация, сложившаяся в данный момент, намного серьёзнее той, что была в период холодной войны.

В январе Гутерреш заявил, что считает нынешнюю ситуацию в мире худшей за всю его жизнь. Это связано как с изменением климата, так и с геополитическим расколом.