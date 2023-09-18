Глава Минобороны ФРГ: Берлин пока не планирует обучать лётчиков ВСУ на F-16

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин в данный момент не планирует обучать лётчиков Вооружённых сил Украины пилотированию на истребителях F-16.

Об этом Писториус сказал в интервью изданию Bild.

«На данный момент это не планируется», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам германского министра, Берлин в данный момент сосредоточен на поставках Киеву артиллерии, средств ПВО и бронетехники.

Ранее стало известно, что Бельгия решила отправить на территорию Дании в 2024 году технический персонал и два учебных истребителя F-16 для обучения лётчиков и техников украинских войск.

Министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что Бухарест будет обучать лётчиков ВСУ пилотированию на F-16 на контрактной основе.