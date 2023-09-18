Пучдемон обжаловал решение лишить его иммунитета депутата Европарламента

Бывший глава правительства испанской Каталонии Карлес Пучдемон обжаловал в Суде ЕС решение о лишении его неприкосновенности как депутата Европарламента.

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Об этом сообщило агентство Europa Press. Отмечается, что он подал апелляцию в Суд ЕС. В марте 2021 года депутаты Европейского парламента проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности евродепутата Пучдемона.