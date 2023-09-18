МИД Франции: Париж выделит €40 млн на вывоз украинского зерна в Нигерию и Судан

Франция намерена выделить €40 млн Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН для вывоза зерна с Украины в Нигерию и Судан.

Об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе встречи с исполнительным директором ВПП Синди Маккейн в Нью-Йорке.

«Она объявила о дополнительном взносе в размере €40 млн, который будет использован, в частности, для поставки зерновых в Нигерию и Судан в рамках поддержки инициативы «Зерно с Украины», для оказания дополнительной помощи украинской продовольственной системе и для формирования региональных резервов Всемирной продовольственной программы», — приводит ТАСС сообщение французского МИД.

Ранее Маккейн заявила, что из-за помощи Украине средств на продовольственную помощь другим странам не хватает.