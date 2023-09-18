Глава Минсельхоза Германии Джем Оздемир подверг критике решение Польши, Венгрии и Словакии по поводу эмбарго украинского зерна, сообщает агентство DPA.

Как отметил Оздемир в Брюсселе перед встречей с коллегами из стран Евросоюза, решение трёх стран несовместимо с законодательством Европейского союза и он не видит оснований для продления зернового эмбарго.

«Я также не понимаю, как это можно привести в соответствие с законодательством ЕС», — цитирует его ТАСС.

Ранее Венгрия, Словакия и Польша сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго. Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал «цивилизованно отвечать» на такие меры.